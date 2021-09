Schulbeginn mit dem Premier, aber ohne Masken

(SH) - Für 59.304 Grundschüler sind die Ferien vorbei. Am Mittwochmorgen begaben sie sich wieder zur Schule - vielerorts mit viel Aufregung aber auch Freude, immerhin galt es, die alten Freunde wiederzutreffen und neue Bekanntschaften zu schließen. Anders als noch im Vorjahr müssen die Kinder in diesem Jahr während des Unterrichts keine Masken mehr tragen.

So fühlt sich die Rentrée an Das neue Schuljahr hat am Mittwochmorgen begonnen. Ein Besuch in der Schule Billek in Dreiborn.

In Kehlen stand für die Grundschüler am ersten Tag gleich ein besonderes Highlight an, bekamen sie doch Besuch von Premierminister Xavier Bettel und Bildungsminister Claude Meisch.

Die Schüler des Cycle 4.2 aus der Grundschule in Kirchberg empfingen unterdessen die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Lydie Polfer, sowie die für die Schule zuständige Schöffin Colette Mart. In den 19 öffentlichen Grundschulen der Hauptstadt haben am Mittwoch insgesamt 5.345 Kinder wieder die Schulbank gedrückt. Sie sind in insgesamt 374 Klassen aufgeteilt.

Über 100.000 Schüler gemeldet

Von den 59.304 Grundschülern besuchen die meisten öffentliche Schulen und verfolgen das offizielle Programm des Bildungsministeriums.

Für weitere 49.243 Jugendliche steht in den kommenden Tagen die Rentrée in der Sekundarschule an.

