Renaturierung: Neues Leben für Wasserläufe

Durch Renaturierungen sollen die Fluss- und Bachläufe wieder aufgewertet werden. Dies soll nun auch im Petrusstal geschehen.

Seit 1933 fließt die Petruss in ihrem engen Betonbett durch den prächtigen Stadtpark dahin. Es wurde damals als ein großer Fortschritt betrachtet, den Bach, der alle Abwässer einsammelte, so schnell wie möglich zur Alzette und aus der Stadt hinauszuführen. „Was damals als wichtige Hygienemaßnahme galt, ist heute komplett überholt“, so Claude Prim, Mitarbeiter des Service Hydrologie des Wasserwirtschaftsamtes und unter anderem Koordinator für Flussrenaturierungsprojekte.



„Die Petruss ist im heutigen Zustand ein fast toter Bach ...