Remich: Praxen und Behandlungszentrum unter einem Dach

Wer in Remich einen Arzt aufsuchen will, muss Wartezeiten in Kauf nehmen. In den letzten drei Jahren sind drei Allgemeinmediziner in Ruhestand gegangen, ihre Praxen hat bis jetzt kein jüngerer Kollege übernommen. Grundlegend verbessern soll sich die Gesundheitsversorgung von Remich und der umliegenden Gemeinden mit dem medizinischen Zentrum am Ortsausgang Richtung Bous ...