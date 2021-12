In einem Zelt nahe des Moselufers können Kinder und Erwachsene auf dem Eis ihre Kurven ziehen.

Eisbahn steht ganzen Dezember über

Remich lockt Schlittschuhfahrer an

Nach dem coronabedingten Ausfall im letzten Jahr hat Remich in dieser Vorweihnachtszeit wieder eine Eisbahn. Noch bis zum 31. Dezember können sich kleine und große Schlittschuhfahrer sich auf dem Eis austoben.

Das große Zelt auf der Place Dr Kons bildet das Zentrum des Weihnachtsmarktes. „Die Schlittschuhbahn kommt gut an, besonders bei Gruppen aus Schulen und Maisons relais“, berichtet Carole Sitz von der Abteilung Marketing und Tourismus der Gemeinde. „Immerhin ist es in weitem Umkreis die einzige Möglichkeit, Schlittschuh zu fahren.“

Der Eissport hat in Remich eine lange Tradition von 1972 bis 2004 war eine Eisbahn hinter dem damaligen Campingplatz eine große Touristenattraktion.

Foto: Gerry Huberty

Im gesamten Bereich auf der Place Dr Kons herrscht das Covid-Check-Regime, die Schlittschuhfahrer brauchen folglich keine Maske zu tragen. Die Eisbahn ist von Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr sowie an Samstagen und Sonntagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet. An Heiligabend und Silvester gehen die Öffnungszeiten von 10 bis 16 Uhr, am Ersten Weihnachtsfeiertag ist die Eispiste geschlossen.

Place Dr. Kons in Remich: Fluch und Segen an der Mosel In unserer Sommerreihe "Ein Platz, eine Geschichte" geht es diesmal an die Mosel: die Place Dr. Fernand Kons in Remich zwischen Lebenslust und Bedrohung.

Am kommen Wochenende von Freitag bis Sonntag findet auf dem Platz zudem das Chrëscht- a Wanterfestival mit zahlreichen Ständen und musikalischen Darbietungen statt.

