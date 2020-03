Der Schöffenrat aus Remich hat am Dienstagvormittag den Entschluss gefasst, alle Veranstaltungen bezüglich des Kavalkade-Wochenendes abzusagen.

Remich: Kavalkade abgesagt

Rosa CLEMENTE Der Schöffenrat aus Remich hat am Dienstagvormittag den Entschluss gefasst, alle Veranstaltungen bezüglich des Kavalkade-Wochenendes abzusagen.

Am Wochenende des 20. bis 22. März sollte in Remich Karneval gefeiert werden. Aufgrund des Risikos auf Corona-Virus finden die Feierlichkeiten nun doch nicht statt, dies teilte der Remicher Schöffenrat am Dienstagvormittag per Kommuniqué mit. Die Entscheidung wurde in Absprache mit den Organisatoren der Kavalkade und der Réimicher Musék getroffen.

Zu den abgesagte Veranstaltungen gehören:

Die Feierlichkeiten der Remicher Musék , die in einem Zelt auf der Place Dr. F. Kons vom 20. bis zum 22. März stattfinden sollten.

, die in einem Zelt auf der Place Dr. F. Kons vom 20. bis zum 22. März stattfinden sollten. Der Kannerfloumoart , der am Samstag, dem 21. März, ebenfalls auf der Place Dr. F. Kons stattfinden sollte.

, der am Samstag, dem 21. März, ebenfalls auf der Place Dr. F. Kons stattfinden sollte. Die Remicher Kavalkade, die am Sonntag, dem 22. März stattfinden sollte.

Die Organisatoren der Kavalkade teilen mit, dass die bereits erworbenen Tickets nicht zurückerstattet, sondern für die Feierlichkeiten im kommenden Jahr (2021) gültig sind.

Weitere Infos auf:

Telefon: 23 69 2-1

visit@remich.lu