Remich: Eismaschine fängt Feuer

In einem Hotel in Remich ist es am Donnerstagmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz gekommen.

(str) - 25 Feuerwehrleute waren am Donnerstagmittag kurz nach 13 Uhr wegen eines Brandes in einem Hotel am Moselufer in Remich alarmiert worden. Eine Eismaschine, die erst kürzlich gewartet worden war, hatte Feuer gefangen.

Die Flammen schlugen sofort auf die Gipskartondecke über. Außerdem verbreitete sich dichter Rauch durch das ganze Gebäude.

Das Restaurant war zwar wohl geschlossen, da aber eine Person in einem Zimmer wohnt und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass diese sich noch dort aufhielt, mussten entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

Drei Zweimannteams drangen mit schwerem Atemschutz ins Gebäude ein und durchsuchten sämtliche Räume, bis Entwarnung gegeben werden konnte.

