Remerschen: Baggerweiher wegen Blaualgen gesperrt

Auch die Rommwiss bleibt Badegästen verwehrt. An anderen Orten am Stausee sowie in Weiswampach bleibt jedoch eine Abkühlung möglich.

(dho) - In den kommenden Tagen wird nicht von einer Abkühlung in den Baggerweiher in Remerschen profitiert werden können. Aufgrund der Vermehrung der Cyanobakterien ist ein Badeverbot für die Weiher in Remerschen ausgesprochen worden, wie das Wasserwirtschaftsamt am Freitag mitteilt.

Blaualgen können bei Mensch und Tier zu gesundheitlichen Problemen führen.



In Remerschen wurde eine Konzentration von mehr als 10 µg/L Microcystin gemessen, was über der als unbedenklich gewerteten Schwelle von vier µg/L liegt.



Das Badeverbot und das Verbot für alle Wassersportarten, das am 24. August für den Strand Rommwiss am Stausee ausgesprochen wurde, muss indes beibehalten werden.

See in Weiswampach und Obere Sauer bleiben geöffnet

An anderen offiziellen Badestrände wie an der Oberen Sauer und am See in Weiswampach ist das Baden in diesem Stadium noch erlaubt.

Darüber hinaus erinnert das Wasserwirtschaftsamt daran, dass die aktuelle Situation an den Badegewässern (Oberer Sauersee, See in Weiswampach und Baggerweiher Remerschen) auf ihrer Website www.waasser.lu verfolgt werden kann. Broschüren zum Thema Cyanobakterien können ebenfalls heruntergeladen werden.

