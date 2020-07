Remerschen: Badespaß für alle am Baggerweiher

Seit dem 1. Juni ist der Schwimmteich in Remerschen wieder geöffnet. Sicherheitshalber sind zurzeit nur maximal 1.000 Gäste zugelassen.

Anfang Mai beginnt normalerweise am Schwimmweiher in Remerschen die Badesaison. Wegen der Pandemie wurde der Auftakt jedoch auf den 1. Juni vertagt. „Seitdem haben wir unter Berücksichtigung der von der Santé vorgeschriebenen Hygienevorgaben geöffnet“, so Ramon Hemmer, der Verantwortliche der Vereinigung Erliefnis Baggerweier, gegenüber dem „Luxemburger Wort“.

Seit dieser Saison wird die Anlage von der Vereinigung ohne Gewinnzweck betrieben und unterhalten ...