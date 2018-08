Remembrance Walk: Die Wälder erzählen

Nur etwa drei Kilometer ist der Remembrance Walk am Schumannseck lang. Welche Szenen sich hier im Winter 1944/1945 während sechs Wochen abgespielt haben, kann der Spaziergänger wohl nur erahnen. Ein Rundgang.

An diesem Morgen ist es ruhig am Schumannseck in der Gemeinde Nothum. Kaum vorstellbar, was sich hier vor nur 74 Jahren abspielte. Kugelhagel, Granaten- und Bombeneinschläge. Menschen, die um ihr Leben bangten. Wer sich an diesen Ort begibt, um auf den Spuren der Geschichte zu wandeln, wird die Gegend danach möglicherweise mit anderen Augen sehen.

Doch was war hier passiert? Die Spurensuche beginnt an dem Denkmal an der viel befahrenen Béiwenerstrooss ...