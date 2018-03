Am Wochenende schnürten mehr als 10.500 Teilnehmer in der Coque in Kirchberg ihre Laufschuhe, um Solidarität mit Krebspatienten zu zeigen.

Relais pour la vie: Solidarisch mit Krebspatienten

(c.k.) - Zusammen gegen den Krebs laufen, egal ob Sportler, Jogger oder Walker: Am Wochenende schnürten mehr als 10.500 Teilnehmer in der Coque in Kirchberg ihre Laufschuhe, um beim Relais pour la vie während 24 Stunden ihre Runden auf der „überfüllten“ 200 Meter langen Laufpiste zu absolvieren und damit ihre Solidarität mit Krebspatienten zu bekunden. Der Lauf symbolisiert den Willen eines Krebspatienten durchzuhalten, spendet Betroffenen Mut und Kraft – und setzt damit ein wichtiges Zeichen.

An beiden Tagen riss die ansteckende Stimmung in der Arena der Coque die Teilnehmer und Zuschauer mit. Neben der Polit- und Sportprominenz waren denn auch Groß und Klein auf den Beinen. Letztere sorgten wie in den Vorjahren auch bei der 13. Auflage des Relais für eine familiäre Atmosphäre.

Einen bewegenden Augenblick bescherten bei der „Survivor- and Care-Giver Tour“ die über 300 Teilnehmer, darunter Krebspatienten, die ihre Krankheit besiegt haben, und deren Angehörige.



Der Relais pour la vie wird seit 13 Jahren von der Fondation Cancer organisiert mit dem Ziel, Solidarität mit Krebskranken zu bekunden, den Patienten Mut zu machen und ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Mit der Veranstaltung soll die Krankheit Krebs enttabuisiert und in der Gesellschaft thematisiert werden.

Zu den bewegendsten Momenten zählte am Sonntagnachmittag einmal mehr die Kerzenzeremonie, als zu den Klängen der E-Violine des Musikers Christophe Reitz in der verdunkelten Arena Tausende von mit persönlichen Worten verzierte Kerzen entzündet wurden.