Relais pour la vie: Laufen gegen den Krebs

In den kommenden Stunden wird in der Coque zum 13. Mal gegen den Krebs gelaufen. Am Samstagabend fiel der Startschuss für den Relais pour la vie.

(m.r.) - Am Wochenende steht die Coque in Kirchberg zum 13. Mal im Zeichen des Relais pour la vie. Die Fondation Cancer möchte mit dieser Veranstaltung an Krebs erkrankten Menschen und deren Angehörigen Mut machen und ihnen bewusst machen, dass sie mit ihrer Krankheit nicht allein sind. Über 10 000 Personen sollen sich an diesem Event beteiligen. Insgesamt 375 Teams haben sich dafür eingeschrieben und werden in den kommenden Stunden gegen den Krebs laufen.



Die Einnahmen des Ralais pur la Vie kommen der Fondation Cancer zugute, einen Teil spendet die Stiftung zu Forschungszwecken an die "American Cancer Society", die weltweit auch als Initiator der "Relay for Life"-Verastaltungen fungiert.

Programmauftakt war am Samstag um 18.30 Uhr mit der Eröffnungszeremonie, verbunden mit Erfahrungsberichten von Patienten, der Survivor & Cargiver Tour sowie dem Einlauf der Teams. Um 20 Uhr starteten die Masterteams (24 Stunden) ihre Läufe. Am Sonntag folgten die Classic Teams (zwölf Stunden).