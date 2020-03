Wegen des Corona-Virus haben die Organisatoren beschlossen, dass das Ereignis 2020 nicht stattfindet.

Relais pour la Vie abgesagt

Die Fondation Cancer teilt dies auf der Internetseite des Relais pour la Vie mit. Das 24-Stunden-Lauf-Event in der Coque zog vergangenes Jahr fast 15.000 Teilnehmer in seinen Bann. Gemeinsam mit den zuständigen Verwaltungen habe man sich wegen der Corona-Krise zu diesem Schritt entschlossen, so die Fondation Cancer weiter. Der Relais pour la Vie 2020 hätte am 21. und 22. März stattfinden sollen.

Man bedauere diesen Schritt, so die Organisatoren weiter.