(rr) - Bei der zwölften Ausgabe des „Relais pour la Vie“ am 1. und 2. April in der Coque in Kirchberg kamen Spendengelder von insgesamt 524 208 Euro zustande.

„Diese Spendensumme ist für uns nicht nur eine wichtige Finanzierungshilfe, sondern gleichermaßen auch ein Vertrauensbeweis der Bevölkerung, der uns anspornt und verpflichtet“, unterstreicht Lucienne Thommes, Direktorin der „Fondation Cancer“.



375 Teams mit 10 478 Teilnehmern sowie Tausende Besucher hatten bei der diesjährigen Ausgabe des „Relais pour la Vie“ ihre Sympathie mit Krebspatienten bekundet.



