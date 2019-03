An die Devise "Für das Leben und gegen den Krebs" halten sich jedes Jahr die Lauf-Mannschaften, die beim Relais pour la Vie in der Coque ihre Runden drehen.

Lokales 48

Relais pour la Vie: 25 Stunden gegen den Krebs

Rosa CLEMENTE An die Devise "Für das Leben und gegen den Krebs" halten sich jedes Jahr die Lauf-Mannschaften, die beim Relais pour la Vie in der Coque ihre Runden drehen.

Mehr als 12.000 Läufer haben angekündigt am Samstag und Sonntag an der 14. Auflage des Relais pour la Vie in der Coque teilzunehmen und somit ihre Verbundenheit mit Krebskranken und deren Angehörigen zu bekunden.

Relais pour la Vie: Solidarität pur Der 14. Relais pour la Vie in der Coque steht im Zeichen des 25. Jubiläums der Fondation Cancer.

In diesem Jahr findet denn auch eine spezielle Ausgabe statt: Anders als in den Vorjahren, werden die Mannschaften nicht 24, sondern 25 Stunden lang ihre Runden drehen. 25, weil die Fondation Cancer, jene Stiftung, die diesen solidarischen Lauf ins Leben rief, dieses Jahr ihr 25. Jubiläum feiert.

Die Stimmung ist wie gewöhnlich emotional aber auch äußerst gelassen. Freudentränen aber auch breites Grinsen sind auf den fast allen Bildern der Eröffnungszeremonie zu erkennen.

48 Foto: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli Foto: Claude Piscitelli