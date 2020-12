In neuer Form findet am 27. und 28 März der Relais pour la vie statt. Die Teilnehmer haben dabei größtmögliche Freiheiten.

Relais pour la vie 2021: Zusammen verbunden

(dho) - Der Relais pour la Vie war eines der ersten Events, das Anfang des Jahres aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Bei dem Staffellauf in der Coque in Kirchberg werden jedes Jahr Spenden gesammelt und Solidarität mit Krebspatienten und deren Verwandten gezeigt.

Im kommenden Jahr soll das Event dann, in neuer Form, am 27. und 28. März stattfinden. Alle Teilnehmer sollen an den Tagen entweder Laufen, Wandern oder Radfahren. Dies zu der Zeit, zu der sie wollen und auch wo sie wollen. Das kann dann im Wald, im Viertel, innerhalb von Firmen oder in der Schule sein. Ziel ist es, dass eine Mannschaft der jeweiligen Aktivität 24 Stunden nachgeht und bemüht darum ist, Spenden zu sammeln.

Einschreibungen und weitere Informationen sind unter www.relaispourlavie.lu zu finden.

