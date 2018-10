Rekord bei HIV-Neuinfektionen

Die Jahreszahl der Neuinfektionen durch das HIV-Virus wird aller Voraussicht nach knapp unter den Rekordzahlen von 2014 und 2015 liegen, so das Gesundheitsministerium. Am meisten getroffen hat es 2016 nicht die Zielgruppen, von denen man oftmals glaubt, sie seien am meisten dem Risiko ausgesetzt.