(SH) - Ein Reisehinweis des deutschen Auswärtigen Amtes hat in Luxemburg hohe Wellen geschlagen: Anfang Februar hatte die Behörde auf ihrer Webseite unter den allgemeinen Reiseinformationen geschrieben, dass die Zahl der Verkehrstoten in Luxemburg deutlich über dem EU-Durchschnitt liegt und dass viele Fußgänger auf Überwegen angefahren werden. Daher sollte man auch bei grüner Ampel genau beobachten, ob Autos und Busse wirklich anhalten.



Wie es von der deutschen Botschaft in Luxemburg heißt, habe es sich um eine Information unter vielen gehalten. So wurde auch auf die festinstallierten Radargeräte hingewiesen und die im Vergleich zu Deutschland recht hohen Bußgelder.



Mittlerweile wurde der Absatz jedoch von der Webseite genommen. "Die Informationen werden regelmäßig überprüft", heißt es seitens der Deutschen Botschaft. Der Grund: Der Hinweis bezog sich auf Beobachtungen. Zahlen, auf die man sich berufen kann, fehlten hingegen.



Diese Zahlen wollen nun die DP-Abgeordneten Max Hahn und Claude Lamberty in Erfahrung bringen. Zudem fragen sie in ihrer parlamentarischen Frage an Infrastrukturminister François Bausch, welche Maßnahmen er einleiten will, um die Zahl der Fußgänger, die in Unfälle verwickelt sind, zu verringern.



