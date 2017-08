(str) - Zuerst bedrängte er sie, dann stahl er ihre Kreditkarte. An einem Bankautomaten in Reisdorf ist am Samstagmittag eine Frau überfallen worden. Kurze Zeit später schlug der Täter in Ettelbrück zu.





Laut Polizeimeldung war der Täter auf das Opfer zu gegangen, als dieses dabei war Geld abzuheben. Er erklärte der älteren Dame, es gäbe technische Probleme mit dem Automaten und bot ihr Hilfe an. Er verunsicherte die Frau und nahm ihr mehrfach die Karte aus der Hand. Bei dem Ablenkungsmanöver ging es wohl darum, den Geheimcode der Frau zu erfahren. Dann flüchtete der Mann plötzlich mit der Bankkarte.







Der Räuber ist etwa 30 Jahre alt, hat einen dunklen Teint und war mit einer schwarzen Kappe, einem schwarzen Anorak und dunklen Jeans bekleidet.





Gegen 15 Uhr schlug ein Mann, auf diese Beschreibung fasst, mit gleicher Masche in Ettelbrück zu. In Colmar-Berg hob er dann schließlich mit der gestohlenen Karte Geld ab.





Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer Beobachtungen in Reisdorf, Ettelbrück oder Colmar-Berg gemacht hat, wird dringend gebeten, sich über den Polizeinotruf 113 zu melden.