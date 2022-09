In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es ums Schwimmen.

Geschichten, die das Leben schreibt

Rein in die enge Schwimmhose

David THINNES Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es ums Schwimmen.

Ausdauersport gehörte bereits in den Zeiten, als ich körperlich gut in Form war, nicht zu meiner Lieblingsbeschäftigung. Ich war Tennisspieler und musste nur von einer Seite auf die andere laufen, manchmal noch ein wenig nach vorn ans Netz.

Dennoch muss ich sagen, dass ich zu meiner besten Phase als durchschnittlicher, nationaler Spieler immer über die Physis und den Kampf ins Spiel fand. Technik und graziöse Spielzüge waren nicht mein Ding.

Zurück zu den Ausdauersportarten. Meine physischen Betätigungen haben sich in der Vergangenheit - gelinde ausgedrückt - in Grenzen gehalten. Das wollte ich ändern und habe mich einer mir nicht unbedingt beliebten Sportart zugewandt: dem Schwimmen. Ich schwimme eigentlich gerne, aber nur im Schwimmbad. Im Meer überkommt mich eine unerklärbare Angst vor der Tiefe.

Ich habe also entschieden, schwimmen zu gehen, um in Form zu kommen und den Bauchumfang zu verkleinern. Also: Rein in die doch sehr enge Schwimmhose und ab ins Becken. Schwimmen ist eine Sportart, die einfach aussieht. Für mich gilt nun die Kunst der kleinen Schritte: Erst mal nicht absaufen, dann eine Länge ohne Pause und immer weiter.

Ich lasse mich nicht von äußeren Einflüssen aus dem Konzept bringen.

Besonders frustrierend wird es, wenn ein anderer Schwimmer ins Becken steigt und eine halbe Stunde ohne Pause krault. Das ist nicht die Schuld dieser Person(en), aber die mentale Herausforderung, diesen Fakt auszublenden, kommt zum restlichen Programm hinzu. Ja, ich weiß, dass du viel schwimmen kannst. Warum bindest du mir das noch auf die Nase? Diese Gedanken sind aber vor allem dem Mangel an Sauerstoff zu diesem Moment geschuldet.

Diese Punkte und viele andere wären sicherlich gut als Entschuldigung, um das Projekt Schwimmen abzubrechen. Aber ich habe mir fest vorgenommen, mich nicht von Kraulschwimmern, Schwimmhilfen und weiterem aus dem Konzept bringen zu lassen.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.