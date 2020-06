Rehazenter: Wie sich ein Corona-Patient zurück ins Leben kämpft

Einige Covid-19-Patienten haben noch immer mit schweren Folgen der Infektion zu kämpfen. So auch Jacques Woeffler. Nach 35 Tagen im Koma kämpft sich der 70-Jährige nun durch die Reha.

„Ich hatte ein wenig Husten sowie Kopfschmerzen und glaubte, es sei nur eine Grippe. Ich ging also zu meinem Hausarzt und weiß noch, dass ich dort die Rechnung bezahlt habe“, schildert Jacques Woeffler seine letzten Erinnerungen, an den Tag, an dem er in der Praxis seines Hausarztes zusammenbrach und ins Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) eingeliefert wurde.

Es war der 16 ...