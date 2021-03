Das Wetter bleibt zum Wochenende hin stürmisch und ungemütlich.

Regnerisches Wochenende in Aussicht

Das Wetter bleibt zum Wochenende hin stürmisch und ungemütlich.

(dpa) - Bereits am Freitagnachmittag zieht eine dicke Wolkendecke von Westen her auf. Es ist ab dem Nachmittag mit Regen zu rechnen. Die Höchstwerte liegen zwischen sieben und neun Grad. Dabei weht ein mäßiger bis frischer Wind mit starken bis stürmischen Böen aus Südwest, die Spitzen von 60 km/h erreichen können. Auch Gewitter sind möglich, in deren Nähe es zu einzelnen Sturmböen kommen kann. Météolux hatte bereits am Donnerstag vor Starkwind gewarnt.

In der Nacht zu Samstag bleibt es bewölkt mit schauerartigem Regen. In der zweiten Nachthälfte nehmen die Schauer nochmal zu. Die Temperaturen sinken auf sechs bis ein Grad. Hinzu kommen teils starke, vor allem in exponierten Lagen stürmische Böen.

Der Samstag zeigt sich ebenfalls stark bewölkt. Die Météolux rechnet ab dem Nachmittag mit Regen Die Temperaturen pendeln dann zwischen vier und acht Grad. Es weht erneut ein frischer Wind aus Südwest mit verbreitet stürmischen Böen oder Sturmböen. In der Nacht auf den Sonntag können sich einzelne Schneeflocken unter die Regentropfen mischen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.