(L.E.) - Mit dem Begriff „Regionalwährung“ verbindet man in Luxemburg in erster Linie den Kanton Redingen und den „Beki“. Ob sich dies demnächst ändern könnte, darüber wird offenbar in verschiedenen Kreisen im Süden des Landes nachgedacht.



So veranstalten die Organisation „Transition Minett“ und das „Center for ecological learning Luxembourg“ am Freitag (16.Juni) um 19 Uhr einen Infoabend zu diesem Thema im Escher Haus der Transition Mesa. Der Titel der Veranstaltung lautet „Regionalwährung? (Fir)wat?“.



Hier soll am Beispiel des „Beki“ veranschaulicht werden wie eine Regionalwährung funktioniert und wie sie (eventuell auch im Süden) eingeführt werden könnte.



Norry Schneider von Transition Minett zeigt sich im Gespräch mit dem LW nicht abgeneigt auch in der Minette-Region eine Regionalwährung einzuführen. Erste Überlegungen gäbe es, auch wenn diese noch lange nicht wirklich spruchreif seien, so Norry Schneider.



Es gelte zu prüfen, welchen Nutzen die regionale Wirtschaft aus der Einführung einer Regionalwährung haben könnte und welche Voraussetzungen vorher zu erfüllen seien.



