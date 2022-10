Am ersten Montag im Oktober wird das nationale Warnsystem wieder getestet. Neben den Sirenen-Tests werden auch Warnmeldungen per SMS verschickt.

Nationales Warnsystem

Regierung verschickt am Montag wieder Test-SMS

Am ersten Montag im Oktober wird das nationale Warnsystem wieder getestet. Neben den Sirenen-Tests werden auch Warnmeldungen per SMS verschickt.

(lm/TJ) – Wie bereits in den vergangenen Monaten wird die Regierung auch im Oktober am ersten Montag des Monats die Warnsirenen nicht nur auf nationaler Ebene testen, sondern auch eine Test-SMS an bestimmte Regionen des Landes verschicken.

Wie in Luxemburg künftig vor Gefahr gewarnt wird SMS, Push-Meldungen, Sirenen und mehr – das Innenministerium entwickelt ein neues Warnsystem, das die Bevölkerung über mehrere Kanäle erreichen soll.

Mit diesen Testläufen soll das nationale Warnsystem für den Fall von Naturkatastrophen und sonstigen schwerwiegenden und die Bevölkerung bedrohenden Ereignissen fit gemacht werden. Nach der Regenkatastrophe vom Juli 2021 hatte es Kritik an der Warnstrategie gegeben, woraufhin das Innenministerium und das Haut-Commissariat à la protection nationale sich die Verbesserung des Systems auf sie Fahne geschrieben hatten.



Am 3. Oktober erhalten die Einwohner und Personen, die sich in folgenden Gemeinden aufhalten, eine Test-Warn-SMS:

Bettendorf

Burscheid

Colmar-Berg

Diekirch

Erpeldingen/Sauer

Ettelbrück

Schieren

Tandel

Die SMS enthält folgenden Text: „LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT“. Die Botschaft wird zudem auch über die App GouvAlert verschickt.

Empfänger müssen nicht auf die Nachricht reagieren.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.