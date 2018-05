Wenn der Großherzog zu einem Diner im Schloß Berg einlädt, tritt die Regierung geschlossen an. So geschehen am vergangenen Freitag.

Regierung tafelt beim Staatschef

Teddy JAANS

Das großherzogliche Paar hatte am vergangenen Freitag die Regierungsmitglieder zu einem institutionellen Diner auf Schloß Berg eingeladen. Und wie es sich bei solch einer Einladung gehört, waren alle Mitglieder der Exekutive der Einladung gefolgt - mitsamt ihren Partnern.



