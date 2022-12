Regierung informiert über Warn-SMS und Sirenentest am Montag

Am Montag soll das Bevölkerungswarnsystem auf Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Dazu werden in verschiedenen Gebieten wieder Test-SMS verschickt

Am Montag soll das Bevölkerungswarnsystem auf Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Dazu werden in verschiedenen Gebieten wieder Test-SMS verschickt

(dme) - Am morgigen Montag testet die Regierung wieder das System, welches im Fall von Naturkatastrophen oder sonstigen schweren Vorfällen die Bevölkerung in Luxemburg warnen soll. Dies betrifft den monatlichen Test des Sirenennetzes, ebenso wie der Versand einer Warn-SMS an Teile der Bevölkerung, sowie eine Testnachricht über die GouvAlert-App.

Regierung verschickt nun auch unangekündigt Test-SMS Wer sich am Sonntag im Süden aufhielt, erhielt womöglich eine Warnnachricht auf das Handy. Der Test richtete sich an die Mobilfunkprovider.

Die Warn-SMS soll am Montag an alle Handys in den folgenden Gemeinden gehen: Bissen, Helperknapp, Hesperingen, Lintgen, Lorentzweiler, Luxemburg, Mersch, Niederanven, Saeul, Sandweiler, Schüttringen, Steinsel und Walferdingen.

Nur Handys, die zum Zeitpunkt der Alarm-Auslösung mit dem Netz in besagten Gebieten verbunden sind, werden eine SMS mit der folgenden Botschaft erhalten: "LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: GD.LU/LU-ALERT"

Via verschiedene Kanäle will das Innenministerium ein zuverlässiges Warnsystem für den Fall der Fälle aufbauen - dazu gehören auch periodische Tests. In diesem Sinn wird die Bevölkerung auch aufgerufen, Feedback und Beobachtungen an folgende Email einzusenden: lu-alert@mi.etat.lu.



