Der Ministerrat hat sich für das Gesetzesvorhaben zum Bau des Contournement de Bascharage ausgesprochen.

Regierung für Umgehung von Niederkerschen

Der Ministerrat hat sich am Freitag für das Gesetzesprojekt zum Bau einer Umgehungsstraße von Niederkerschen ausgesprochen. Das Projekt reihe sich ein in die Maßnahmen zum Schaffen von Straßeninfrastrukturen, die in der globalen Strategie vom April 2012 für eine nachhaltige Mobilität, sowie im sektoriellen Transportleitplan von 2014 festgehalten worden waren, heißt es in einer Mitteilung der Regierung.



Auf Freude dürfte diese Nachricht vor allem im Rathaus der Gemeinde Käerjeng in Niederkerschen stoßen. Die Hoffnung, das Gesetzesvorhaben könne so noch vor den kommenden Wahlen und vielleicht sogar noch vor den Sommerferien im Parlament diskutiert werden, dürfte sich somit bestätigen. Weniger Begeisterung dürfte die Nachricht im Sassenheimer Rathaus in Beles hervorrufen. Dort hatte man sich bis zuletzt gegen das Vorhaben gewehrt.

