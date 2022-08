Viele hatten die Hoffnung schon aufgegeben, doch am Freitagvormittag waren in Luxemburg nach wochenlanger Trockenheit wieder Regenschirme vonnöten.

Lokales 4

Kurzes Regenintermezzo

Regenschirm statt Sonne

Steve REMESCH Viele hatten die Hoffnung schon aufgegeben, doch am Freitagvormittag waren in Luxemburg nach wochenlanger Trockenheit wieder Regenschirme vonnöten.

Lange konnte das Großherzogtum nur auf nennenswerten Regen hoffen, am Donnerstagabend war es dann so weit. Eine Gewitterfront zog aus Frankreich auf und, obwohl diese vor der Grenze wieder deutlich abflaute, brachte sie zumindest dem Süden und Osten des Landes die erhoffte Erfrischung und noch bis Freitagmittag vereinzelte Regenschauer.

Sommer, Sonne und Wärme ohne Ende Das Wetter wird in der nächsten Woche fast gleich wie in dieser Woche. Meist ist es sonnig, trocken und sehr warm. Regen ist nicht in Sicht.

Die Ausbeute fiel dabei sehr unterschiedlich aus: Kamen an den Agrimeteo-Messstationen des Landwirtschaftsministeriums in Wintger 15,3 und in Differdingen 14,8 Liter pro Quadrameter zusammen, so waren es in Luxemburg-Stadt nur 8 Liter, in Beringen 5,4 und in Wintger 4,5.

Der Tausch des Sonnenschirms gegen den Regenschirm am Freitagvormittag war somit zwar eine willkommene Abwechslung, die seit Wochen anhaltende Dürre beenden diese Niederschlagsmengen jedoch nicht.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Foto: Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty Foto: Gerry Huberty

Agrimeteo rechnet noch bis zum 19. August mit Hitzewellen und bis zum 12. August mit Dürre. Meteolux sagt für die kommenden fünf Tage keinen weiteren Niederschlag voraus. Für den Findel werden aber mildere Temperaturen als in den vergangenen Tagen erwartet, mit einem Höchstwert von 30 Grad am Montag.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.