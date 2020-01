Am Dienstagmorgen zeigte sich das Wetter in Luxemburg in seiner ganzen Vielfalt - und löste Dutzende Rettungseinsätze aus.

Lokales 7 1

Regen, Hagel, Schnee und dutzende Rettungseinsätze

Am Dienstagmorgen zeigte sich das Wetter in Luxemburg in seiner ganzen Vielfalt - und löste Dutzende Rettungseinsätze aus.

Der bisher äußerst milde Winter schien am Dienstagmorgen in Luxemburg während wenigen Stunden alle möglichen meteorologischen Register zu ziehen, um nicht ganz in Vergessenheit zu geraten.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

7 Unwetter am Dienstagmorgen. Gerry Huberty

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Unwetter am Dienstagmorgen. Gerry Huberty Unwetter am Dienstagmorgen. Gerry Huberty Unwetter am Dienstagmorgen. Gerry Huberty Unwetter am Dienstagmorgen. Gerry Huberty Unwetter am Dienstagmorgen. Gerry Huberty Unwetter am Dienstagmorgen. Gerry Huberty Unwetter am Dienstagmorgen. Gerry Huberty

So wechselten sich am Dienstagmorgen zunächst Regen in verschiedenen Ausprägungen mit Hagelschauern und schließlich Schneeregen und leichtem Schneefall ab. Gegen Mittag war es dann wieder weitgehend trocken.

Der Klimawandel ist schon da Die Daten der Klimaforscher sind klar – jetzt gilt es, Anpassungsstrategien auszuarbeiten

Arbeit für die Rettungskräfte des Landes bereiteten jedoch vor allem die starken Windböen, die am Morgen über manche Landesteile hinwegfegten.

Der nationale Wetterdienst Meteolux hatte bereits am Vortag eine Sturmwarnung für den gesamten Dienstag herausgegeben - mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde.

Die CGDIS meldete bis Mittag insgesamt 22 Einsätze in ganz Luxemburg. In der Hauptsache mussten umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste von den Straßen geräumt werden.