Neues Notdienstsystem ab Samstag

Reform soll Tierarztpraxen entlasten

Amélie SCHROEDER Durch den neuen Notdienstplan der Kleintiermediziner sollen künftig 24-Stunden-Schichten vermieden werden.

Tierärzte sollen in Luxemburg durch einen überarbeiteten Notdienstplan entlastet werden. Vorgestellt wurden die Neuerungen von Dr. Simone Mousel, Vorsitzende der Lëtzebuerger Associatioun vun de Klengdéierepraktiker (LAK) und Dr. Jean Schoos, Vorsitzender der Association des Médecins Vétérinaires du Grand-Duché de Luxembourg (AMVL), in Strassen.

Anders als bisher werden die Diensthabenden keine 24-Stunden-Schichten mehr absolvieren müssen, sondern maximal acht Stunden Notdienst haben. Dennoch soll den Vierbeinern im Notfall weiterhin rund um die Uhr geholfen werden. In Zusammenarbeit mit der Tierärztekammer wurde ein Notdienstsystem entworfen, das an jenes der Humanmedizin angelehnt ist. So sollen die beiden Tierkliniken des Landes entlastet werden. Zudem wird das Land geografisch in einen südlichen und einen nördlichen Bereich unterteilt, aus welchem jeweils eine Praxis den Notdienst übernimmt. Alternierend wird der Notdienst jeden Monat rotieren.

Wer hilft wann? Montag bis Freitag: Von 8 bis 16 Uhr: Tierpraxis des Vertrauens kontaktieren und informieren, um welchen Notfall es sich handelt.

Uhr: kontaktieren und informieren, um welchen Notfall es sich handelt. Von 16 bis 24 Uhr: Je nach geografischer Lage eine der diensthabenden Praxen kontaktieren.

Uhr: Je nach geografischer Lage eine der kontaktieren. Von 24 bis 8 Uhr: Diensthabende Tierklinik kontaktieren. Am Wochenende und an Feiertagen: Von 8 bis 24 Uhr: Je nach geografischer Lage eine der diensthabenden Tierpraxen kontaktieren.

Uhr: Je nach geografischer Lage eine der kontaktieren. Von 24 bis 8 Uhr: Diensthabende Tierklinik kontaktieren.

Hund, Katz und Maus weiterhin in guten Händen

Der neue Notdienstplan betrifft nur die Kleintiermedizin, sprich Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Hamster, Kaninchen und Reptilien. Unter der offiziellen Seite collegeveterinaire.lu ist der Dienstplan für Notfälle einsehbar. Auch das Infotel der Post sowie die Polizei liefern in Notfällen Auskunft über diensthabende Praxen.

Bei Notfällen steht das Wohl des Tieres bei allen Veterinären an erster Stelle. Foto: Marc Wilwert

Unter der Woche wird von 8 bis 16 Uhr kein zusätzlicher Notdienst eingerichtet, da die Praxen und Tierkliniken zu diesem Zeitpunkt dem geregelten Dienst nachgehen. Demnach soll stets die Praxis des Vertrauens kontaktiert werden. Vor Mitternacht kann der diensthabende Tierarzt Notfälle an eine der beiden Tierkliniken überweisen.

