(jag) - Ab dem Schuljahr 2018/2019 könnte das Bildungsministerium den Sekundarschülern sämtliche Schulbücher gratis zur Verfügung stellen. In seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage des ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser erklärt der zuständige Minister Claude Meisch, dass man diese Maßnahme zurzeit analysiere. Allerdings sollen die einzelnen Buchhändler weiterhin für die Lieferung der Bücher zuständig bleiben. Dadurch soll eine Schwächung des Einzelhandesl verhindert werden.



Die einzelnen Modalitäten sind zurzeit in Ausarbeitung, so Meisch. Man sei sich bewusst dass die Schulbücher einen Großteil des Jahresumsatzes ausmachten. Deshalb werde nach Lösungen gesucht,die den Buchhandel wirtschaftlich nicht in Gefahr bringen.



Mit dem neuen Gesetz über die Organisation des Sekundarunterrichtes sollen die Schulen mehr Autonomie erlangen. Die Schulbücher werden allerdings wie bisher von den zuständigen Programmkommissionen festgelegt und sind dann auch für die einzelnen Fächer Pflicht. Allerdings können die Sekundarschulen für die selbst festgelegten Zusatzkurse auch das Lehrmaterial bestimmen.