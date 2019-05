Bürgermeister Carlo Schmit reagiert auf die Leudelinger Bürgerbefragung vom Sonntag.

Referendum: Reaktion aus Kopstal

Luc EWEN Bezirkswechsel dürften nicht auf die lange Bank geschoben werden, so der Kopstaler Bürgermeister Carlo Schmit.

„Rund 60 Prozent, es ist ja nicht so, als ob das nichts wäre“, meint der Kopstaler Bürgermeister, Carlo Schmit (DP), auf das Ergebnis des Referendums in Leudelingen angesprochen.



Am Sonntag hatte sich eine Mehrheit der Leudelinger Wähler für einen Wechsel ihrer Gemeinde vom Süden in den Bezirk Zentrum ausgesprochen. Damit taten sie es den Kopstaler Wählern gleich, die dies bereits 2017 getan hatten.



Schulterschluss gesucht



Könnte es also sein, dass beide Gemeinden sich nun verbünden?



Der Kopstaler Bürgermeister Carlo Schmit will nicht, dass das Thema auf die lange Bank geschoben wird. Archivfoto: Charlot Kuhn

Carlo Schmit verweist auf eine Studie der Universität Luxemburg. Die sei noch nicht abgeschlossen und soll endgültig klären, ob ein Bezirkswechsel auch ohne Verfassungsreform rechtlich möglich wäre.



Erst danach mache es Sinn, sich mit der Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) zu treffen, um genaue Forderungen zu unterbreiten.



Treffen der Schöffenräte im Visier



Dies bedeute aber keineswegs, dass das Anliegen der Bürger nun auf die lange Bank geschoben werden dürfe, fügt Carlo Schmit, der derzeit im Ausland weilt, sogleich hinzu.



Sofort nach seiner Rückkehr nach Luxemburg werde sich die DP-Kopstal mit den DP-Vertretern der lokalen Gruppierung „Zesumme fir Leideleng“ treffen, um sich zu beraten. Dann, in einer zweiten Phase, strebe man auch ein Treffen der beiden Schöffenräte an.



Die Kantonsgrenze (rot) verläuft so, dass die Südgemeinde Kopstal nördlich der Hauptstadt liegt. Quelle: Geoportail.lu

Wobei Carlo Schmit zu bedenken gibt, dass der Leudelinger Schöffenrat sich bisher nicht euphorisch für einen Bezirkswechsel ausgesprochen hatte. So oder so werde der Kopstaler Schöffenrat Druck ausüben, sobald die erwähnte Studie vorliegt und somit der juristische Sachverhalt, was die künftige Vorgehensweise angeht, klar ist.



Interpretationsdivergenzen



Was die unterschiedlichen Interpretationen des Wahlresultates in Leudelingen angeht (siehe LW vom Montag), so distanziert sich Carlo Schmit allerdings vorsichtig von den Äußerungen seines Parteikollegen Lou Linster.

Hier die Grenzen der Gemeinden (orange) und die der Kantone (rot). Da der Bezirk Süden den Kantonen Capellen und Esch entspricht, würde ein Bezirkswechsel einen Kantonswechsel voraussetzen. Grafik: Geoportail.lu

Der hatte angedeutet, man könne das „Ja“ für einen Bezirkswechsel unter gewissen Umständen auch als „Ja“ für den Einheitsbezirk werten. „So weit würde ich nicht gehen“, meint Carlo Schmit.

