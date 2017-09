(c.k.) - Tausende von Besucher aus Nah und Fern nutzten am Sonntag die sechste Auflage des „Kropemansfest“, um in außergewöhnlichem Ambiente durch die autofreie Großgasse zu schlendern, Freunde und Bekannte zu treffen, Einkäufe zu erledigen und sich unterhalten zu lassen. Zeitweilig war es eng auf den Wegen, die an den 130 Verkaufsständen der Hobby- und Kunsthandwerker entlangführten.

Auch dieses Jahr überraschte das Organisationsteam um Präsident Tom Faber mit neuen Ideen und einem ansprechenden Programm. Ein Garant für schöne Feststimmung während des ganzen Tages war neben dem strahlenden Sonnenschein die Live-Musik-Unterhaltung auf zwei Bühnen und die musikalische Straßenanimation. Lebhaftes Gedränge gab es in den kindsgerechten Animationsateliers. Bereits das morgendliche Theaterspiel mit Donald Trump als Hauptfigur und viel politischer Prominenz kannte einen beträchtlichen Publikumserfolg.

Bei dem kunterbunten Treiben durfte natürlich der sagenumworbene „Kropemann“ nicht fehlen, zu dessen Ehre das Fest stattfand. Der gruselige Geselle stieg erneut aus den Tiefen seiner Redinger Gewässer-Gruft empor und begeisterte die Gäste mit belustigenden Geschehen und spaßhaften Finessen. Die Besucher konnten den ganzen Tag über die reichhaltigen kulinarischen Spezialitäten genießen. Das Organisationsteam hielt auf die Aussage, dass die Redinger wieder mal „so toll und geduldig“ hinter dem Kropemannsfest standen.