Recycling-Betrieb in Hamm durch Großbrand zerstört

In Hamm steht derzeit eine Lagerhalle in Brand. Der Feuerwehreinsatz läuft, benachbarte Betriebe wurden evakuiert.

(mth) - Im Stadteil Hamm im Osten der Hauptstadt steht seit Freitagmorgen eine Lagerhalle in Brand. Die Feuerwehr ist mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften vor Ort. Der Recycling-Betrieb in der Gewerbezone zwischen Rue Haute und Rue de Bitbourg, zu dem die Halle gehört, musste komplett evakuiert werden.

Eine schwarze Rauchwolke ist derzeit kilometerweit sichtbar. Obwohl der Brand in der Einflugschneise des Flughafens Findel liegt, wurde der Flugverkehr nicht gestört. Die Krisenzelle des CGDIS sei aktiviert worden, hieß es.

Die Polizei bittet Autofahrer, derzeit die Rue Haute in Hamm großräumig zu umfahren.

[feu de batiment industriel en cours ] rue haute à Hamm . Fort dégagement de fumée. Nombreux moyens en route. Appel fait à la population d'éviter le secteur. #hamm #cgdis pic.twitter.com/4MkquGHYmj — CGDIS (@CGDISlux) September 14, 2018





[feu à Hamm #2] CGO activé pic.twitter.com/TCakvF5fRc — CGDIS (@CGDISlux) September 14, 2018





⚠️Achtung: Brand in Hamm🔥 - ⚠️Attention: Incendie à Hamm🔥



Brand in einer Lagerhalle der 'rue Haute'. Rue de Bitburg sowie Kreisel Hamm zurzeit gesperrt. Grossräumig umfahren. Incendie dans un hall de dépôt de la rue Haute. Rue de Bitburg et rdp. Hamm fermé. pic.twitter.com/aBnLk9x504 — Police Luxembourg (@PoliceLux) September 14, 2018

