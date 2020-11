Nachdem Eltern die Erlaubnis ihre Kinder auf SARS-COV-2 testen zu lassen verweigert hatten, meldet sich der hiesige Schulschöffe zu Wort.

Reckinger Schule: Aufforderung zum Test

Raymond BONARIA In Reckingen/Mess haben Eltern offenbar einen Covid-Test für ihre Kinder verweigert.

Im Anschluss an die vergangene Gemeinderatssitzung von Reckingen/Mess rief Schulschöffe Christian Tolksdorf im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ alle Eltern von betroffenen Klassen in der Reckinger Schule dazu auf, die notwendige Zustimmung zum Covid-Test ihres Kindes nicht zu verweigern.

Laut LW-Information soll es den Fall einer solchen Verweigerung in der Reckinger Schule auf dem Schulcampus Kleesenberg gegeben haben. Erzwingen könne man den Test nicht. Erst nachdem alle Schüler einer betroffenen Klasse negativ getestet worden seien, dürften die Kinder sitzend während des Unterrichts die Maske abnehmen. Diese Klasse wechsele dann vom Status „Eloignement“ in den normalen aktuell vorgeschriebenen Schulstatus.

Erklärungen zur Covid-Situation im Reckinger Gemeinderat

Das Virus greift um sich, auch auf dem Schulcampus Kleesenberg. 230 Schulkindern treffen sich hier jeden Schultag. Für das Schulressort zeichnet in Reckingen Schöffe Christian Tolksdorf verantwortlich. In der vergangenen Ratssitzung erklärte er die diesbezüglichen Entscheidungen, die er nach Absprache mit dem Unterrichtsministerium getroffen hat.

Seit dieser Woche wird nur noch vormittags unterrichtet. An den Nachmittagen wurden die Optionsfächer ersatzlos gestrichen. Die Kinder haben dann frei. Mit diesem Entschluss, so Christian Tolksdorf, wird die Vermischung der Schulkinder in den einzelnen Optionsfächern des Lehrbetriebs unterbunden. Wie bisher wird aber weiterhin am Samstagvormittag unterrichtet.

Diese Sicherheitsmaßnahme gilt bis auf Weiteres. Zumindest bis zum Jahreswechsel. Um die Ansteckungen im Schülerbus zu vermeiden, sollen, soweit möglich, zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt werden. Man sei sich bewusst, so Tolksdorf, dass diese Maßnahmen den berufstätigen Eltern einiges an Organisation abverlangen. Und so lange die Sicherheit in der Maison relais räumlich gewährleistet ist, werden die Kinder, die bisher in den Optionsfächern eingeschrieben waren, in der Maison relais betreut.

