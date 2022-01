Zwei Jugendliche wurden nach Schrassig gebracht. Nach Angaben der Polizei entstand bei der Rebellion erheblicher Sachschaden.

Mehrere Polizisten verletzt

Rebellion in Dreiborn

(ndp) - Die Polizei meldet am Sonntag eine „Rebellion in Dreiborn“. Am Samstag Abend, gegen 22.30 Uhr, kontaktierten Mitarbeiter der Abteilung Unisec der Erziehungsanstalt in Dreiborn die Polizei, weil eine Gruppe von sechs Jugendlichen sich vehement weigerte, ihre Zellen aufzusuchen.

Nach Angaben der Polizei eilten sofort Polizeibeamte vor Ort. Die Polizisten versuchten, die Bewohner dazu zu bewegen, sich in ihre Zimmer zu begeben. Diese zeigten sich aber „unkooperativ“, so die Polizei.

Als die Beamten die Gruppe dann auf ihre Zimmer bringen wollten, griffen die Jugendlichen die Polizisten sowie Mitarbeiter der Anstalt an. Zunächst warfen sie diverse Gegenstände nach ihnen und zu einem späteren Zeitpunkt wurden sie auch handgreiflich. Hierbei seien drei Polizeibeamte verletzt worden.



Zwei Jugendliche nach Schrassig gebracht

Schließlich sei es den Polizisten gelungen, die Jugendlichen unter Kontrolle und in die Zellen zu bringen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden zwei Jugendliche in die Strafanstalt nach Schrassig gebracht, schreibt die Polizei am Sonntag.

Neben den drei verletzten Polizisten begaben sich vier Mitarbeiter der Anstalt und drei Jugendliche zwecks Kontrolle ins Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei entstand erheblicher Sachschaden.

Neben zahlreichen Polizeistreifen sei auch der CGDIS vor Ort gewesen.

