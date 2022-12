In der Nacht wurden drei weitere französische Atomreaktoren wieder in Betrieb genommen, darunter auch einer im grenznahen Cattenom.

Energiegewinnung

Reaktor 4 in Cattenom wieder am Netz

(AFP/MS) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde Reaktor Nr. 4 des Atomkraftwerkes Cattenom wieder in Nerieb genommen. Er wird mit dazu beitragen, drohende Versorgungsengpässe im französischen Stromnetz zu vermeiden. Die Leistung des Reaktors soll in den nächsten Tagen hochgefahren werden.

Die Anlage war am 19. Februar 2022 für eine jährliche Wartung abgeschaltet worden, im Zuge derer ein Drittel des Brennstoffs im Reaktor ausgetauscht und mehr als 12.000 Wartungsarbeiten und Veränderungen zur Verbesserung der Sicherheit der Anlage durchgeführt wurden. Mit der Reaktivierung sind nun 40 der insgesamt 56 französischen Reaktoren wieder am Netz.

Ebenfalls wieder in Betrieb sind die beiden Reaktoren Bugey 3 in der Nähe von Grenoble und Dampierre 3 im Département Loiret. Die Stromproduktion war aufgrund von geplanten, aber verlängerten Wartungsarbeiten und durch Korrosionsprobleme auf einem Tiefpunkt angelangt. Dieser Umstand machte Frankreich in diesem Jahr zum ersten Mal seit 42 Jahren wieder zu einem Nettoimporteur von Strom.

Im Zuge der Reparaturen am Reaktor 4 wurden diverse Teile der Rohrleitungen erneuert, die Korrosionsrisse aufwiesen. Zahlreiche Schweißnähte und Rohrleitungsabschnitte wurden mehrere Wochen lang per Ultraschall beziehungsweise mit Hilfe von Röntgenaufnahmen begutachtet und – im Fall von Beschädigungen – ausgetauscht.

Auch bei den anderen Reaktoren der Atomzentrale Cattenom sollen in der nächsten Zeit Wartungsarbeiten an den empfindlichen Rohrleitungen durchgeführt werden. Für heftige Diskussionen hatte Reaktor 1 gesorgt, nachdem im Kühlsystem Haarrisse entdeckt worden waren. EdF wollte den Reaktor angesichts der prekären Versorgungslage wieder hochfahren, die französische Atomschutzbehörde ASN hatte diesem Vorhben jedoch nicht zugestimmt.

