Reaktivierung von Reaktor 1 in Cattenom verschoben

(AFP/pam) - Der französische Energielieferant EDF hat die Wiederinbetriebnahme von fünf Atomreaktoren vor dem Hintergrund eines Streiks an einigen Standorten verschoben, wie am Samstag aus dem Unternehmen verlautete.

Die Streiks können „Auswirkungen auf die Planung der Wiederinbetriebnahme bestimmter Reaktoren haben“, erklärte eine Sprecherin des Konzerns gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. „Für die in Produktion befindlichen Reaktoren kann sich dies in vorübergehenden Leistungsabsenkungen niederschlagen“, fügte sie hinzu.

EDF aktualisierte auf seiner Website das Datum für die Wiederinbetriebnahme mehrerer Reaktoren, ohne jedoch zu sagen, inwieweit diese Verzögerungen mit den Arbeitsniederlegungen zusammenhängen. Betroffen sind Cattenom 1, Cruas 2 und 3, Saint-Alban 2 und Tricastin 3. Die Verzögerungen betrugen je nach Reaktor zwischen einem Tag und fast drei Wochen.

Blockade am Donnerstag in Cattenom

Am 7. Oktober hatte Jérôme Le Saint, der Direktor des Atomkraftwerks Cattenom, auf einer Pressekonferenz angekündigt, dass die Blöcke Nr. 1 und Nr. 4 „im Laufe des Novembers“ wieder hochgefahren würden.

Doch ein Streik legt den Standort an der Mosel seit mehreren Tagen teilweise lahm. Am 13. Oktober, errichteten rund 200 Bedienstete eine offene Barrikade, was zu erheblichen Störungen im Straßennetz rund um das Kraftwerk führte.

EDF zählte am Freitag noch immer Streik an sechs Standorten. Die für bessere Löhne kämpfenden Kraftwerksmitarbeiter verlängerten am Freitag ihre Arbeitsniederlegung über das Wochenende, die sich langsam aber sicher auszuweiten scheint.

Ziel der Bewegung ist es, Druck auf die Lohnverhandlungen der Energieunternehmen und insbesondere EDF auszuüben, wo ein erstes Treffen für Dienstag angesetzt ist.

Angesichts des nahenden Winters ist die Situation in Frankreich aufgrund der niedrigen Atomstromproduktion, die auf Arbeiten oder Korrosionsprobleme an einem Teil seiner Atomreaktoren zurückzuführen ist, angespannt. Außerdem kann sich das Land kaum auf seine Wasserkraftproduktion verlassen, die aufgrund der Dürre reduziert ist.

Der Netzbetreiber RTE hatte im September das Risiko von Spannungen im Stromnetz in diesem Winter als „erhöht“, aber „dank einer starken Mobilisierung“ für Energiesparmaßnahmen als „beherrschbar“ eingestuft.