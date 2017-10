(bop) - Über 1.300 Läufer, Jogger, Nordic Walker und Spaziergänger ließen sich am Sonntagvormittag weder vom Regen, noch von den teils heftigen Windböen abschrecken. Im Rahmen der dritten Ausgabe des "RBC Race for the Kids" absolvierten sie gut gelaunt die fünf Kilometer lange Strecke durch den Park "Draï Eechelen" und das Kirchberg-Viertel.

Der Gesamterlös der von RBC und dem Luxemburger Roten Kreuz organisierten Veranstaltung kommt dem Familientherapiezentrum "Kannerhaus Jean" zugute. Er beläuft sich in diesem Jahr auf nahezu 80.000 Euro.

