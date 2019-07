In der Nacht auf Sonntag stoppte die Polizei im Großherzogtum gleich mehrere Fahrer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen.

Rausch am Steuer: Polizei stoppt sieben Fahrer

Sandra SCHMIT In der Nacht auf Sonntag stoppte die Polizei in Großherzogtum gleich mehrere Fahrer, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss standen.

Gleich mehrere Autofahrer setzten sich in der Nacht auf Sonntag betrunken oder unter Drogeneinfluss stehend hinters Steuer und wurden prompt von der Polizei dabei erwischt: So wurden Polizisten kurz vor 1 Uhr auf einen Autofahrer am Gaspericher Kreuz aufmerksam, der mit seinem Wagen auf dem Pannenstreifen stand. Ein durchgeführter Atemlufttest fiel positiv aus, der Führerschein wurde eingezogen. Da der Fahrer Drogen bei sich trug und sich zudem welche im Auto befanden, wurde Anzeige erstattet.



Gegen 01.20 Uhr beobachteten Polizeibeamte in Windhof dann, wie zwei offensichtlich betrunkene Männer in ein Auto stiegen und weg fuhren. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und stoppte den Fahrer. Da der Atemlufttest positiv ausfiel, wurde noch vor Ort die Fahrerlaubnis eingezogen und Anzeige erstellt. Ein weiterer alkoholisierter Autofahrer wurde gegen 2 Uhr von der Polizei in der Rue Eugene Huberty in Rodange gestoppt. Er war den Beamten gemeldet worden, weil er Schlangenlinien fuhr. Er bekam ein Fahrverbot und es wurde Anzeige gegen ihn erstattet.



Polizei stoppt 22 betrunkene Fahrer Bei Alkoholkontrollen der Polizei wurden am Freitagabend zahlreiche Vergehen festgestellt.

Nicht nur betrunken, sondern auch viel zu schnell war ein Autofahrer kurz vor 4 Uhr am Boulevard Robert Schuman in Luxemburg-Stadt unterwegs. Ein Fahrverbot wurde ausgestellt. Zur gleichen Zeit stellte sich bei der Kontrolle eines Autofahrers in Niederanven heraus, dass dieser Cannabis konsumiert hatte. Er händigte den Beamten eine geringe Menge der Drogen aus. Die Polizei erstattete Anzeige. Gegen 05.00 Uhr wurde der Polizei ein gemeldet, dass ein Fahrer in Bartringen gegen einen Baum geprallt war. Er musste seinen Führerschein abgeben, weil er unter Alkoholeinfluss stand.



Gegen 6.30 Uhr wurden Polizeibeamte in Esch/Alzette dann auf eine Fahrerin aufmerksam, die Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle saß dann plötzlich ein Mann hinter dem Steuer - er hatte zwar Alkohol getrunken, allerdings den zulässigen Maximalwert nicht überschritten. Der Atemlufttest bei der Beifahrerin fiel allerdings positiv aus. Da diese sich laut Polizeiangaben anschließend sehr unkooperativ zeigte, wurde sie im Arrest untergebracht. Gegen beide Autoinsassen wurde Anzeige erstellt.