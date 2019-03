Die Europäische Schule braucht Platz für 500 weitere Schüler. In den nächsten Jahren soll der Campus am Boulevard Konrad Adenauer erweitert werden.

Raumnot: Europäische Schule plant Zusatzbau

(LW) - Die Europaschule in Luxemburg-Kirchberg plant die Errichtung eines zusätzlichen Gebäudes. Das meldet die "Luxembourg Times" am Freitag. Die Erweiterung des Campus am Boulevard Konrad Adenauer soll Platz für 500 weitere Schüler schaffen.

Wie viel die Arbeiten kosten werden, steht noch nicht fest. Die Planungen stünden noch ganz am Anfang, sagte Schuldirektor Martin Wedel zur "Luxembourg Times". Für die Finanzierung würde der Luxemburger Staat aufkommen.

Im Schuljahr 2018/2019 waren knapp 3400 Schüler an der Europäischen Schule in Kirchberg gemeldet. Laut Wedel ist die Schülerzahl in den vergangenen Jahren stetig angestiegen.