(mth) - Am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr wurden in Godbringen bei Junglinster zwei Autos aus einer Garage entwendet. Die Tat ereignete sich in der Rue Hiel.





Während des Diebstahls hörte der Sohn des Hauses, dass die beiden Autos in der Garage gestartet wurden und davonfuhren. Er nahm die Verfolgung mit einem weiteren Fahrzeug auf und konnte einen der Wagen, einen Renault Clio, noch in der gleichen Straße auffinden.





Anschließend kehrte er zum Haus zurück und fuhr zusammen mit seinem Vater die Umgebung ab. In der Nähe des Campingplatzes in Godbringen trafen die beiden Männer auf das zweite gestohlene Fahrzeug, einen schwarzen BMW des Typs X5.





In der Nähe des Wagens befanden sich zwei Personen, die sogleich flüchteten. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um einen jungen Mann und eine junge Frau.





Laut Polizei ist der Mann, zirka 29-30 Jahre alt und von muskulöser Statur. Er trug eine dunkelrote Jacke mit Kapuze. Die Frau ist zirka 18-19 Jahre alt, hat lange blonde Haare, die zu einem Pferdeschwanz zusammen gebunden waren und ist dunkel gekleidet.



Derzeit fandet die Polizei mit mehreren Streifenwagen, Hundeführern sowie dem Polizeihubschrauber in der Umgebung nach den Verdächtigen.





Die Polizei warnt davor, Personen per Autostopp mitzunehmen. Verdächtige Personen sollen schnellstmöglich beim Notruf 113 gemeldet werden.