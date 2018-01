(SH) - Sie sind klein, können aber Leben retten. Gerade deshalb werden Rauchmelder künftig in keinem Haushalt mehr fehlen dürfen. Die Idee, die Rauchmelderpflicht per Gesetz einzuführen, kündigte Innenminister Dan Kersch anlässlich des Neujahrsempfangs der Rettungskräfte an. Ein erster Entwurf liegt bereits vor. Läuft alles nach Plan, soll der definitive Text bereits im kommenden Monat dem Regierungsrat vorgelegt werden.

Die Pflicht könnte dann ab kommendem Jahr progressiv eingeführt werden ...