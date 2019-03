Zum 1. Januar 2020 sollen Rauchmelder in allen neuen Gebäuden in Luxemburg Pflicht werden. Die Frist für die Installation der Geräte in älteren Wohngebäuden wird jetzt von fünf auf drei Jahre gesenkt.

Rauchmelder: Drei Jahre Zeit für Nachrüstung in älteren Gebäuden

Sandra SCHMIT

In allen neuen Wohnungen und Häusern müssen vom 1. Januar 2020 an Rauchmelder hängen - so sieht es zumindest ein Gesetzprojekt vor. Für die Nachrüstung in älteren Wohngebäuden sollten Besitzer ursprünglich fünf Jahre Zeit haben. Nun haben die Abgeordneten sich in der zuständigen Kommission allerdings auf drei Jahre geeinigt - wie Berichtererstatter Dan Biancalana (LSAP) auf Nachfrage des Luxemburger Wort mitteilte. Dem Staatsrat war die Übergangszeit bei älteren Gebäuden nämlich zu lang.

