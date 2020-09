Auf dem Gelände des Cimalux-Klinkerwerkes in Rümelingen kam es am Samstagmorgen zu einer leichten Rauchentwicklung.

Rauchentwicklung auf Fabrikgelände in Rümelingen

(SC/rc) - Auf dem Gelände des Cimalux-Klinkerwerkes in Rümelingen kam es am Samstag kurz nach 13 Uhr zu einer leichten Rauchentwicklung. Laut CGDIS hatte war eine industrielle Maschine in Brand geraten. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt.

Im Einsatz vor Ort waren die Feuerwehr-Trupps aus mehreren Ortschaften: aus Rümelingen, Kayl, Esch/Alzette, Düdelingen, Bettemburg, Monnerich, Sassenheim-Differdingen und Luxemburg-Stadt.

