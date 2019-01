2008 hatten sie ein älteres Ehepaar in Bereldingen überfallen. Nun wurden vier Franzosen zu Haftstrafen verurteilt. Ein fünfter Mann wurde freigesprochen.

Raubüberfall: vier Verurteilungen und ein Freispruch

(str/SH) - Haftstrafen zwischen vier und zehn Jahren und ein Freispruch: Die Richter blieben mit ihrem Urteil gegen fünf Franzosen, die sich wegen eines brutalen Überfalls auf ein älteres Ehepaar in deren Wohnung in Bereldingen am 23. Dezember 2008 vor Gericht verantworten mussten, hinter den Forderungen der Staatsanwaltschaft zurück.

So sprachen sie Kenan D., der dem Prozess nicht beiwohnte, der Staatsanwaltschaft zufolge jedoch bei der Tat als Drahtzieher fungierte, in erster Instanz frei.

Sendy F. und Marouan H., die beide während des Überfalls sehr gewalttätig gegen die damals 75-jährige Frau und ihren 83-jährigen Lebensgefährten, der mittlerweile verstorben ist, vorgingen, wurden jeweils zu zehnjährigen Haftstrafen verurteilt. Ein Strafaufschub konnte ihnen aufgrund ihrer Vorstrafen nicht gewährt werden.

Gegen Kevin H., der die Wohnung als Lockvogel ausgekundschaftet hatte und sich mit Amandine U. unter dem Vorwand, die zum Verkauf stehende Wohnung des Opferpaares besichtigen zu wollen, Zugang zum Appartement verschafft hatte, wurde eine achtjährige Haftstrafe ausgesprochen, wovon fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden. Amandine U. wurde unterdessen zu vier Jahren auf Bewährung verurteilt.

Die Angeklagten müssen ihrem Opfer zudem Schadenersatz in Höhe von 15.000 Euro zukommen lassen.