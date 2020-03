In Oberkorn kam es am Montagabend zu einem brutalen Raubüberfall. Das Opfer wurde nicht nur stranguliert und geschlagen, sondern auch mit einer Waffe bedroht.

Raubüberfall: Täter halten Mann Schusswaffe an den Kopf

Maximilian RICHARD In Oberkorn kam es am Montagabend zu einem brutalen Raubüberfall. Das Opfer wurde nicht nur stranguliert und geschlagen, sondern auch mit einer Waffe bedroht.

Auch in Zeiten des Corona-Virus schläft das Verbrechen nicht. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Montagabend in Oberkorn zu einem brutalen Überfall. In einem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Route de Belvaux raubten gegen 20.45 Uhr zwei unbekannte Männer einen Bewohner aus. Als das Opfer vor dem Kofferraum seines Autos stand, wurde er von hinten überwältigt. Das Opfer wurde stranguliert und geschlagen - die Täter hielten dem Mann sogar eine Schusswaffe gegen den Kopf.

Die Angreifer zwangen den Mann ihnen Bargeld auszuhändigen. Daraufhin ergriffen sie die Flucht. Eine anschließende Fahndung verlief erfolglos. Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Einer der Männer soll von kräftiger Statur mit auffällig breiten Schultern und etwa 1.85 Meter groß sein. Er hat sehr kurzes dunkles Haar und trug eine schwarze Lederjacke und gelbe Turnschuhe. Hinweise nimmt das Kommissariat Differdingen (244 531 000) entgegen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.