Raubüberfall in der Oberstadt: Polizei sucht dunklen BMW

Steve Remesch Am späten Dienstagvormittag kam es in der hauptstädtischen Rue Philippe II zu einem bewaffneten Überfall auf ein Juweliergeschäft. Eine Person wurde verletzt. Die Polizei fahndet nach einem dunkelgrünen BMW-Kombi, dessen Kennzeichen mit "M" beginnt.

Am späten Dienstagvormittag ist es in der hauptstädtischen Rue Philippe II zu einem bewaffneten Überfall auf ein Juweliergeschäft gekommen. Die Täter waren bewaffnet und haben ersten Informationen zufolge auch von der Schusswaffe Gebrauch gemacht. Dabei wurde eine Person durch einen Streifschuss leicht verletzt. Über die Höhe der Beute ist nichts bekannt.

Die Polizei sucht nach zwei Männern, die zunächst in einem schwarzen Renault Mégane mit französischem Kennzeichen geflüchtet sein sollen. Kurz nach 12 Uhr kam die Meldung, dass die Täter das Fluchtfahrzeug gewechselt haben. Ein Zeuge beobachtete, wie sie in einem Hinterhof am Boulevard Charles Marx in einen dunkelgrünen 3er-BMW Kombi umstiegen, in dem ein dritter Mann wartete. Das Kennzeichen des BMW beginnt mit M. Eine frühere Meldung, dass es sich dabei um ein Münchner Kennzeichen handelt, zog die Polizei auf Nachfrage zurück.

Falsche Spur in Capellen

Am frühen Nachmittag stoppte die Polizei einen BMW mit Münchner Kennzeichen auf der Hauptstraße in Capellen, auf den die Beschreibung passte. Nach der Untersuchung stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nichts mit dem Überfall zu tun hatte.

Die Polizei hob um 14 Uhr die Großfahndung auf. Die Täter sind weiterhin flüchtig. Zeugen werden dringend gebeten, sich unter 113 zu melden.