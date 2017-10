(str) - An einem Geldautomaten in der Grand Rue in Ettelbrück ist am Sonntagabend kurz nach 18.30 Uhr ein Mann unter Gewaltanwendung bestohlen worden.

Das Opfer wurde gleich nachdem es Geld abgehoben hatte, von einem unbekannten Täter von hinten in den Würgegriff genommen und zu Boden gerissen. Der Angreifer, ein dunkelhäutiger Mann, entwendete laut Polizeibericht ein Handy und eine goldene Halskette.



Eine nähere Täterbeschreibung konnte das Opfer nicht geben.