Ratskammer befasst sich mit Anschlagsdrohungen von 2017

Anruf aus Nancy: Sechsmal sorgten im März und April 2017 Telefondrohungen für viel Aufregung in Luxemburg. Nun könnte es bald zum Prozess kommen.

(str) - Die schiere Anzahl von Streifenwagen, die sich hektisch versuchen, einen Weg durch den Feierabendverkehr zu bahnen, hat schon etwas Beängstigendes. Polizisten mit Maschinenpistolen, die im Laufschritt Absperrbänder zunächst um den Kinokomplex und dann um das Einkaufszentrum in Kirchberg spannen, zeigen am Abend des 23. März 2017, am Montag vor drei Jahren, deutlich, dass ein Ernstfall vorliegt.

Vor Ort fällt das Wort „Bombenalarm“ ...