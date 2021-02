Rathausgeschichten: Mertzig

Das Geburtshaus des Architekten Sosthène Weis gehört seit den 1970er-Jahren der Gemeinde Mertzig.

Im Gemeindehaus an der Rue Principale von Mertzig erledigen heute die Einwohner aus der Kommune ihre Amtsgänge. Doch dem war nicht immer so. Ein Blick in die Geschichte der Immobilie offenbart Interessantes.

In dem jetzigen Verwaltungsgebäude lebte einst nämlich der vom Prommenhaff in Grosbous stammende Gerber und Sägewerksarbeiter Henri Weis, genannt François Weis, mit seiner von der Everlinger Mühle kommenden Frau Madeleine Kieffer, genannt Pauline, und ihren sieben Kindern ...